Mutirões recolhem 1,7 tonelada de fios em desuso nos postes em Santa Maria

Somados os mutirões executados este ano na Rua do Acampamento e na Dr. Bozano com os realizados em 2022 na avenida Rio Branco e na Fernando Ferrari, 1.540 kg de fios já foram recolhidos dos postes em Santa Maria. E, nesta terça-feira (8), os trabalhos chegaram à Rua dos Andradas onde mais 240 kg foram recolhidos, totalizando 1.780 kg. Atividades serão retomadas na via em 22 de agosto e podem ser remarcadas em caso de chuva.

Os serviços começaram a partir da Rua André Marques e avançaram até a quadra entre Rua Floriano Peixoto e a Rua Duque de Caxias, com a participação de empresas que prestam serviços na área de telefonia, internet ou tv a cabo. Como todas as empresas que possuem fios naquele trecho compareceram, nenhuma multa de R$ 15 mil reais será aplicada às empresas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul pela ausência no mutirão.

"Estamos progredindo e já conseguimos retirar dos postes cerca de uma tonelada de fios com os mutirões deste ano. Uma prova da grande quantidade que ainda está abandonada nas demais vias. Seguiremos com esse trabalho para que a cidade fique limpa e segura", afirmou o vice-prefeito Rodrigo Decimo, que acompanhou as atividades.