Taquara vai inaugurar centro de atendimento a mulheres em agosto

A Prefeitura de Taquara terá, a partir do dia 31 de agosto, um novo espaço de atendimento vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher será inaugurado em prédio situado na rua Ernesto Alves, 2785, no bairro Jardim do Prado, a fim de amparar mulheres vítimas de violência.

De acordo com a profissional responsável pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Taisa Marciano, o novo espaço será um marco para o amparo às vítimas da violência doméstica. "No Brasil, a cada quatro horas, uma mulher é vítima de violência. Os dados são preocupantes, mas a gestão da primeira prefeita da nossa história fará algo a respeito, investindo no amparo às cidadãs taquarenses", salienta.

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, o novo espaço será inaugurado durante o mês alusivo ao combate à violência contra as mulheres. "A programação do Agosto Lilás iniciará antes desta inauguração, com ações de conscientização para o fim da violência contra a mulher. No dia 18 de agosto, às 14h, faremos um pedágio informativo na Júlio de Castilhos, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e à Comissão da Mulher Advogada (OAB), e colocaremos iluminação com a cor da campanha em locais públicos da cidade", destaca a chefe do Executivo, ao falar sobre as ações na cidade do Vale do Paranhana.