Com queda no número de feirantes, Pelotas quer renovar as feiras livres

As feiras livres de Pelotas são um dos meios comerciais mais tradicionais no município. Organizadas pela prefeitura, são mais de 40 pontos constituídos por 90 feirantes e 200 famílias que atendem 19 áreas diferentes, com o objetivo de impulsionar o comércio incentivando o produtor rural local.

As feiras de Pelotas ocorrem desde 1946 e são alternativas aos consumidores que buscam produtos frescos e atendimento pessoalizado. Apesar da tradição, levantamentos feitos pelo município têm apontado redução no número de feirantes nos últimos anos e, também, do público.

Segundo estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em 2019, aproximadamente 40% dos feirantes eram somente revendedores, enquanto 23% comercializavam exclusivamente sua própria produção. Os 37% restantes comercializavam seus produtos e revendiam os de outros produtores.

As feiras de Pelotas são classificadas em convencionais e ecológicas. Nas convencionais, os alimentos são comercializados por produtores e/ou revendedores e não há restrições quanto ao uso de insumos. Nas ecológicas, os alimentos são vendidos somente por produtores e são cultivados sem a utilização de agroquímicos.

"A Secretaria de Desenvolvimento Rural garante o suporte técnico para os comerciantes, com o objetivo de assegurar a qualificação das feiras para aumentar o público e, consequentemente, o volume de vendas", diz o diretor executivo da pasta, Robinhu Botelho, responsável pelas feiras livres.

Há 28 anos trabalhando como feirante, Patrícia Soares, 45 anos, atesta a evolução que as feiras tiveram nos últimos anos. "A feira é minha vida, minha história e minha família, tudo se resume à feira. Nós evoluímos como feirantes em relação à qualidade do produto e ao método de atendimento, além de procurar se especializar no ramo. Há 15 anos, enxergamos que precisávamos de novos recursos e, com essa adaptação, conseguimos diversificar nossa gama de clientes, prezando pela qualidade do produto e o bom atendimento", disse.