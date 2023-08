Edital de concessão do Parque da Cruz é lançado em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul está com edital aberto para a concessão de um dos principais pontos turísticos do município, o Parque da Santa Cruz. O contrato previsto para exploração do local é de 20 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos.

Dentre as condições para a concessão está o acesso gratuito e diário para os visitantes, conservação do espaço verde, manutenção da iluminação da Cruz ligada durante a noite e possibilidade do incremento das atrações oferecidas no local. A cobrança de ingresso seria liberada somente nos dias de eventos gastronômicos, culturais, turísticos, artísticos, sociais, religiosos e de entretenimento, desde que após anúncio prévio.

No edital, está fixado o valor mínimo mensal de R$ 5 mil, a título de locação da área de 19,4 mil metros quadrados. Vence quem oferecer o maior valor de aluguel. A concessão engloba toda a estrutura que existe no local, como o prédio para um restaurante, o mirante, a Cruz, estacionamento, área de manobras, guarita e os dois banheiros, além do anfiteatro e das arquibancadas que estão na parte inferior. A abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para o dia 5 de setembro