Unidade móvel do Sesc chega em Rio Grande no dia 15

De 15 de agosto a 21 de setembro, a Unidade Sesc de Saúde Preventiva, conhecida como a "carreta do Sesc", vai estar no Praça Rio Grande Shopping Center, em Rio Grande, oferecendo uma série de exames, gratuitamente, para a população. Com o objetivo de estimular a prevenção e promover o diagnóstico precoce do câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de próstata e doenças relacionadas à visão, serão ofertadas mamografias, consultas oftalmológicas, exames citopatológicos do colo do útero e ecografias (abdominal total e superior, transvaginal, da próstata, da mama e das vias urinárias).