Imbé abre primeira Sala Lilás do Litoral Norte

Foi inaugurada nesta semana, em Imbé, a Sala Lilás de Acolhimento. O espaço, criado para oferecer um atendimento diferenciado para mulheres, crianças e idosos vítimas de violência, fica dentro do Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro da cidade. A cidade é pioneira na iniciativa no Litoral Norte, sendo a primeira da região com esta sala exclusiva.

A secretária da Mulher e Direitos Humanos, Daiana Godoy explicou que, com o novo espaço foi ajustado o fluxo de atendimento das ocorrências com participação da Guarda Municipal, que passará a ser feito pelas equipes de enfermagem do Pronto Atendimento. "Faremos capacitações com a rede de atendimento do município", acrescenta Daiana.

"Estamos dando um passo importante nas políticas públicas de proteção às pessoas vítimas de violência através de uma ampla rede que comporta vários segmentos do nosso governo, todos com autonomia e capacidade técnica para conduzir essas situações que são sensíveis", celebrou o prefeito Ique Vedovato, que completou que Imbé está realizando atividades do Agosto Lilás, mês de combate à violência doméstica.