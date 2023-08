Iniciam as obras para reforma do Hospital Tramandaí

Foi iniciada, nesta terça-feira (8), as obras de reforma e ampliação do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte, sob administração da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. A revitalização da casa de saúde foi viabilizada com investimentos de R$ 13,7 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar na Saúde. O término das obras está previsto para o final do próximo ano.

Em outubro do ano passado foram assinados dois convênios com o governo do Estado para a expansão do hospital e a criação de novos leitos. Dentre as melhorias está a reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de 16 para 20 leitos, do setor de urgência e emergência, construção de uma central de resíduos, de um prédio com duas enfermarias e seis leitos cada, além de melhorias estruturais.

O gerente administrativo da instituição, Roger Esteves, explica que a execução das obras inicia por áreas externas para depois prosseguir por outros espaços, com o propósito de não comprometer o atendimento à população. Segundo ele, o foco do projeto é prestar uma assistência mais humanizada e cada vez melhor aos pacientes do Litoral Norte que procuram o hospital, não descuidando de aprimorar as condições de trabalho dos colaboradores. O cronograma de execução completa das obras é de 18 meses.

O Hospital Tramandaí conta com 132 leitos. Por mês, a unidade realiza uma média de quatro mil atendimentos na emergência e 550 internações hospitalares. A instituição é referência microrregional para os municípios de Tramandaí, Balneário Pinhal, Imbé e Cidreira, totalizando uma população superior a 110 mil habitantes.

Por ser o único hospital com UTI Neonatal na região, é referência em gestação de alto risco. Já nas especialidades de traumatologia e intensivismo adulto, a referência abrange os 11 municípios da região dos Bons Ventos, como Osório e Capão da Canoa.