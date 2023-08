Novo Hamburgo busca detalhes sobre a ERS-010

Nesta terça-feira (8), representantes da prefeitura de Novo Hamburgo foram recebidos pelo diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino da Silva, para tratar das previsões da ERS-010, chamada de Rodovia do Progresso. O grupo também solicitou diretrizes e definições quanto ao traçado da futura rodovia estadual no território da cidade do Vale do Sinos

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira; a diretora de Desenvolvimento Urbano, Laís Corteletti; e o coordenador do Plano Diretor de Novo Hamburgo, André Brenner, apresentaram ao diretor as necessidades que o município tem para salvaguardar o futuro traçado da rodovia estadual em linha com a revisão do Plano Diretor, que prevê a Rodovia do Progresso como uma rota de escoamento produtivo. Faustino elogiou a iniciativa de Novo Hamburgo em buscar orientações em função da futura rodovia e informou que as definições quanto à modelagem de contratação e projeto estão sendo trabalhadas pelo governo do Estado, ainda sem previsão.