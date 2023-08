Após reforma, UBS é entregue na cidade de Ibarama

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Ibarama 2, no município de Ibarama, na região Central do Estado, foi inaugurada na segunda-feira (7), com a participação da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa. A UBS passou por reforma e ampliação, financiada com R$ 350 mil do programa Avançar na Saúde.

A Unidade Básica de Saúde faz parte da Rede Bem Cuidar, iniciativa do governo do Estado voltada para a atenção básica, atendendo em média 350 pessoas por mês. O programa conta com uma equipe multidisciplinar, com profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionistas, entre outros.

"Nesse espaço, onde foi feita a ampliação, temos o Núcleo de Atendimento à Atenção Básica", explicou a secretária municipal de Saúde, Joditia Mattana. "Também vamos trabalhar com oficinas terapêuticas e encontros de idosos e de jovens, que vinham ocorrendo em outros locais."

Além dos recursos para a reforma e ampliação da UBS, o município já recebeu outros R$ 60 mil ao aderir à Rede para se adaptar às necessidades do programa, e R$ 50 mil, em 2022, para a aquisição de equipamentos odontológicos

"É um investimento importante, de R$ 350 mil na obra, de valores para a saúde bucal e de uma rede que tem trabalhado com a prevenção e promoção de saúde", disse Ana Costa durante a inauguração. "É uma unidade voltada para o cuidado a toda a população de Ibarama e a gente está aqui para celebrar juntos mais um resultado."

Ela destacou a participação dos municípios gaúchos na Rede Bem Cuidar. "Nós abrimos uma meta de que no primeiro ano do programa teríamos 100 municípios na Rede Bem Cuidar. Chegamos a 428 e hoje só 30 municípios do Estado não fazem parte", complementou.