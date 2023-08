Natal Luz de Gramado apresenta nova atração religiosa para a 38ª edição

O Natal Luz de Gramado terá uma nova atração neste ano. Na sua 38ª edição, o evento receberá o Padre Ezequiel Dal Pozzo, em única apresentação. O sacerdote é cantor, compositor e também mantenedor do projeto de evangelização "Despertar para o Amor".

Com alcance expressivo nas redes sociais, Padre Ezequiel busca evangelizar através da música e também da comunicação por plataformas digitais. O show acontecerá no dia 11 de dezembro, às 21h, no palco da Fantástica Fábrica de Natal no pavilhão 3 da Expogramado e terá entrada gratuita.

"Queremos presentear a nossa comunidade com esse show e essa mensagem tão importante nessa época de Natal, celebrar a vida e as pessoas que estão conosco. Trabalhamos para trazer novidades todos os anos e essa apresentação do Padre Ezequiel é um exemplo disso", comenta o prefeito, Nestor Tissot. O evento será realizado pela Gramadotur com o apoio do Gabinete da Primeira-Dama.