Passo Fundo inaugura escola pública de arte e criatividade

Foi inaugurada, em Passo Fundo, a Escola Pública de Arte e Criatividade Roberto Pirovano Zanatta. O projeto foi implementado no quiosque Roberto Pirovano Zanatta, na Praça Antonino Xavier. As inscrições para as primeiras oficinas serão abertas no dia 10 de agosto.

A Escola de Arte e Criatividade procura estimular a produção e busca por conhecimento artístico, promover parcerias e integrar a comunidade local. Serão oferecidas oficinas nas áreas de música, dança, literatura, teatro, contação de histórias, cinema, fotografia, dentre outros. As aulas serão ministradas por artistas interessados em fazer parte da iniciativa.

Conforme o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, este deverá ser um lugar para que pessoas de todas as gerações desenvolvam seus talentos artísticos da cidade e também vai possibilitar o envolvimento dos artistas com a comunidade. "A ideia é que a escola possa atender pessoas de diferentes gerações e do território como um todo. Nós vamos ter um cronograma de oficinas, de cursos, alguns permanentes, outros bem pontuais, onde artistas da cidade que não são professores ou pessoas que trabalham com a parte de arte e criatividade possam usar a estrutura para administrar suas oficinas da melhor forma possível", considerou.

O quiosque Roberto Pirovano Zanatta, na praça Antonino Xavier, foi criado pela prefeitura em 2011 com o objetivo de fomentar o gosto pela literatura e oportunizar o conhecimento sobre autores para jovens e crianças. O espaço homenageia o pequeno escritor passo-fundense, que faleceu aos 10 anos, em 2008, por causa de uma leucemia. Um menino que, desde cedo, manifestava o gosto pela escrita e pelo desenho, ele foi autor de três livros infantis e estava com outras obras em andamento. Era desta forma que ele expressava e compreendia os seus pensamentos e sentimentos.

O espaço foi revitalizado e reinaugurado com uma nova perspectiva, mas preservando o que Roberto ensinou. O prefeito Pedro Almeida agradeceu a Raquel e Cláudio, pais do escritor, pela sensibilidade do momento. "Com esse gesto, vocês estão ajudando muitas outras crianças a terem uma oportunidade e deixando um exemplo para todas as pessoas", enfatizou.