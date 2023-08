Cisga inicia trabalho para estruturar concessão de serviços em 26 cidades

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA) iniciou o trabalho de estruturação da concessão dos serviços de coleta, tratamento, transbordo, reciclagem e destinação de resíduos sólidos. Uma reunião, realizada na terça-feira (8) na Casa das Artes, em Bento Gonçalves, tratou sobre o tema.

Os prefeitos das cidades que compõe o CISGA receberam representantes da Caixa, da Presidência da República e do Consórcio de Consultores, liderados pela Benvenuto Engenharia, que irá elaborar o Projeto de Concessão, para futura licitação pela entidade. No mesmo evento, os técnicos das prefeituras tomaram conhecimento do planejamento e da metodologia de trabalho a serem realizados pelos Consultores nas áreas social, ambiental, de engenharia, jurídica, econômica e financeira e de comunicação.

O CISGA é um dos 39 consórcios em todo o país que atenderam à convocação da Caixae da Secretaria de Parcerias da Casa Civil da Presidência, para a elaboração de projetos que permitirão realizar licitações cobrindo todo o ciclo de manejo de resíduos sólidos urbanos. Os serviços de coleta, tratamento, reciclagem e destinação dos resíduos sólidos trarão ganhos ambientais e de saúde à população da Serra gaúcha. O projeto atenderá ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a correta destinação e um aumento significativo da reciclagem de resíduos sólidos nos próximos 20 anos.

O projeto do consórcio atende a uma população de mais de 877 mil pessoas da região e é composto atualmente por 23 municípios: André da Rocha, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto Bandeira, Santa Tereza, São Jorge, São Marcos, Veranópolis e Vila Flores. Outros três municípios, Flores da Cunha, Nova Pádua e Protásio Alves, que somam mais de 35 mil habitantes, ingressaram na entidade e estão em processo de adesão ao projeto de estruturação da concessão de manejo de resíduos sólidos.