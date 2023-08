Iniciativa voltada para a revitalização de vias com uso de concreto tem primeiras entregas em Santa Maria

Os moradores da Vila Nossa Senhora do Trabalho, no bairro Salgado Filho, em Santa Maria, receberam oficialmente a entrega da revitalização das ruas Nilo Peçanha, São Miguel e Travessa São Miguel. São as primeiras vias em concreto preferencialmente para pedestres na cidade, onde veículos também podem circular.

O projeto no município é pioneiro por se tratar de pavimento em concreto num bairro. A obra tem esse diferencial na execução pois um serviço assim normalmente é feito em grandes avenidas. Além disso, é um pavimento que oferece mais qualidade e durabilidade, mais do que o asfalto - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Assim, com a conclusão da obra, principalmente pedestres e veículos leves poderão circular no mesmo espaço conforme a sinalização.

O valor investido nos serviços foi de R$ 877 mil. A ordem de serviço foi assinada em abril do ano passado. O superintendente da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Dutra, acompanhou e fiscalizou os serviços. "São ruas onde a circulação é preferencial do pedestre, mas os veículos também podem circular. Esta obra, por ser de pavimento em concreto, é para durar uns 30 anos", disse o superintendente.