Com investimento de R$ 200 milhões, Canela terá novo hospital

A Novalternativa Incorporadora lançou oficialmente o projeto para a construção de um hospital e centro clínico em Canela, na Serra. Com investimentos de R$ 200 milhões, o empreendimento oferecerá 60 especialidades médicas, terá 200 médicos e 50 enfermeiros, gerando, ainda, aproximadamente, 500 empregos fixos e 800 indiretos.

Na sexta-feira (11) será realizado o evento de lançamento do novo centro de saúde da cidade. Na ocasião, também será apresentada o nome da empresa que fará a gestão do hospital, que tem previsão de ser finalizado em 2026.

O diretor geral da Novalternativa, Fernando Bassani, conta que o empreendimento será um marco para toda a região. "Vamos oferecer soluções completas em saúde, sendo nosso objetivo maior tornar o hospital uma referência no Estado pelo modelo assistencial diferenciado", disse. No terreno de 173,0 mil m² será um hub de saúde onde surgirá hospital também será construído um Centro de Convenções especialmente para eventos com foco na promoção da saúde, e um Sênior Living, com opção de condomínio e hotel.

Quando estiver pronto, o hospital fará a integração da prática profissional de exames de diagnóstico, laboratoriais, das terapias e da estrutura hospitalar. Terá, também, centro cirúrgico com seis salas para cirurgias de média e alta complexidade e equipamentos de última geração. "A meta é ter um atendimento superior a 85% das demandas regionais na saúde suplementar", afirma Bassani.

O setor de Internação terá Unidade Pós-operatória com 20 leitos para permanência de 12 horas, unidade clínica com 20 leitos para permanência de 48 horas e mais 40 leitos para até quatro dias, quatro leitos na UTI, além de Unidade de Atendimento Domiciliar pós-alta. Outro diferencial será o setor de Hemodiálise e Diálise Peritoneal, tendo integração com o serviço de nefrologia para pacientes internados e pacientes ambulatórias da região, e o setor de Quimioterapia, com dez boxes para atendimento de pacientes oncológicos e com outras necessidades de infusões especializadas.