Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, tem restrição de trânsito a partir de hoje

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou sobre uma restrição de trânsito de veículos acima de 18 toneladas na ponte do Fandango, na BR-153, em Cachoeira do Sul. A partir desta quarta-feira (9), todo o fluxo sobre a ponte vai operar no sistema de pare e siga em uma faixa exclusiva de 3,5 metros na parte central da estrutura. A medida foi tomada após conclusão do laudo técnico de revisão estrutural da passagem.

O documento aponta que o viaduto de acesso à Ponte do Fandango tem capacidade de suportar veículos leves e caminhões de até 18 toneladas, no sistema de pare/siga, em uma única faixa e alternando os sentidos de tráfego. Todo o segmento receberá reforço na sinalização orientando os usuários sobre a alternância de fluxo no trânsito e sobre a restrição.

Os veículos acima de 18 toneladas poderão utilizar rotas alternativas para desvio. O Dnit indica que os veículos pesados que vão no sentido Porto Alegre/Cachoeira do Sul devem acessar a BR-471, em Rio Pardo, depois em Santa Cruz do Sul seguir pela RST-287 até Novo Cabrais, acessando a BR-153.

Quem vai de Cachoeira do Sul para municípios da Fronteira Oeste devem sair pela BR-153 e seguir até RST-287 em Novo Cabrais e, em Santa Maria, ingressar na BR-158 e retornar à BR-290, na altura de Rosário do Sul. Já caminhões cujo destino é o Porto de Rio Grande devem ir até Santa Maria e pegar a BR-392 para chegar ao destino.