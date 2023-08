Reunião debate estratégias para melhorar a segurança no Vale do Sinos

Ocorreu nesta semana o segundo encontro entre os presidentes e representantes dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (Consepros), prefeitos e demais autoridades dos municípios do Vale do Sinos. O objetivo foi estreitar as relações e integração, bem como criar estratégias em conjunto para fortalecer a segurança pública de forma regional.

Além de Ivoti, estiveram reunidos representantes de Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval e Lindolfo Collor. No primeiro momento da noite, os convidados conferiram a central de videomonitoramento que está localizada na sede da Brigada Militar de Ivoti. As autoridades puderam presenciar como funcionam os sistemas, denominados de 'analítico' e 'synopses', os quais são integrados na Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre.

Logo após, participaram de uma apresentação da empresa de segurança Contel, onde foram abordados os temas de implementação, funcionalidades e adesão da ferramenta, além da apresentação das soluções Digifort, empresa criadora e responsável pelo software. Essas câmeras estão integradas ao sistema de segurança adquirido pela prefeitura de Ivoti em 2022.

Com um investimento total de R$ 300 mil, o software de segurança torna a cidade, juntamente com Bento Gonçalves, as únicas a terem a solução completa implantada no Estado. As funcionalidades permitem aplicar múltiplas funcionalidades às câmeras, que podem ser personalizadas. "A segurança não pode ser pensada de forma local, é necessário que seja de forma regional e assim todas as comunidades saem beneficiadas e mais seguras", comenta o prefeito de Ivoti, Martin Kalkmann. A ideia é que medidas como essas sejam levadas para outras cidades da região, a fim de fortalecer o monitoramento.