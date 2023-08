Santa Maria sediará maior programa de startups da América Latina

A cidade de Santa Maria será sede para a implementação do programa Eleva Start, promovido pelo InovAtiva. Essa iniciativa, que acontecerá no segundo semestre deste ano, é resultado de uma parceria entre o InovAtiva e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que será a instituição responsável por conduzir o programa na cidade.

O InovAtiva é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), criado em 2013 com o objetivo de fomentar a inovação no Brasil. Com o apoio da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi) e da Fundação Wadhwani, o programa se destaca como o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Através de mentorias, capacitação especializada e conexões com o ecossistema empreendedor, a iniciativa tem impulsionado negócios de todas as áreas de atuação em todo o país.

O programa é uma oportunidade para empreendedores da região sul do Brasil desenvolverem seus projetos e impulsionarem o empreendedorismo local. Santa Maria será a única cidade de toda a região a receber essa iniciativa, o que representa um marco para o ecossistema empreendedor da região. Anteriormente, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, foi beneficiada com o programa em 2022, e atualmente encontra-se no segundo ano de funcionamento.

Além disso, a iniciativa fortalecerá a relação entre a academia e o setor empresarial, impulsionando a transferência de conhecimento e tecnologia, o que pode resultar em soluções inovadoras e impacto econômico significativo para a região. As inscrições estão abertas para empreendedores interessados em participar. Elas ficarão disponíveis até o dia 03/09. A expectativa é que o programa inicie em setembro e se estenda até dezembro deste ano, proporcionando um ambiente de desenvolvimento e apoio para as startups selecionadas.