Obras em UTI de hospital de Taquari devem ser entregues no início de 2024

Estão em andamento as obras para implementação dos 10 leitos de UTI Convencional do Hospital São José, em Taquari, no valor de R$ 1 milhão. Conforme o cronograma do edital, a empresa tem 180 dias para execução do serviço a partir da assinatura do contrato, que ocorreu em julho.

Nesta primeira etapa do serviço, a empresa responsável está realizando as adaptações das paredes e limpeza do espaço, conforme o projeto proposto e aprovado pela 16° Coordenadoria Regional de Saúde. Os recursos para execução da obra são provenientes das Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e, em parte, do Contrato de Financiamento com a Caixa Econômica Federal, conforme plano de investimento por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

A obra contemplará, entre outras melhorias, impermeabilização, instalações elétricas e de comunicação, instalações sanitárias, hidráulicas, de gases clínicos, esgoto pluvial, colocação de divisórias, revestimento, piso, esquadrias, pinturas, louças e metais e climatização. A Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A), do Hospital São José, ficará no segundo pavimento do hospital, e tem área total de 334 metros quadrados. A ala a ser reformada tem 200m².

Em 2020, foram construídos 10 leitos de isolamento no Hospital São José, habilitados como UTI para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus, que teve o credenciamento para funcionamento em junho de 2020. Na época, foram realizados diversos investimentos pelo município, além de recursos da comunidade para aquisição de equipamentos para os leitos de UTI/Covid.