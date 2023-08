Arroio do Meio e Lajeado projetam nova ponte

O projeto para a construção da nova ponte entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado foi apresentado para o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. A reunião realizada em Porto Alegre, contou com a participação dos prefeitos Danilo Bruxel e Marcelo Caumo, do secretário de Administração, Aurio Scherer e do engenheiro Isidoro Fornari, além de outras lideranças regionais.

A nova estrutura será construída ao lado da Ponte de Ferro, que faz divisa com o bairro Universitário, em Lajeado, e a Barra do Forqueta, em Arroio do Meio. O projeto, contratado pelos municípios, prevê um investimento de R$ 11,8 milhões para a nova ponte. Para a sua construção, além da elaboração do projeto, as administrações municipais dos dois municípios vão disponibilizar recursos em parceria com o governo estadual.

"Uma obra como esta contribuirá para melhorar o trânsito entre as duas cidades e seria uma alternativa segura e acessível para quem trafega entre os dois municípios. Estamos propondo esta parceria com o Estado pensando em ampliar a segurança e qualificar a mobilidade urbana para nossas comunidades", explicou o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo. que foi endossado pelo prefeito Danilo Bruxel, salientando que a Ponte de Ferro será preservada, pois é um patrimônio histórico da comunidade de Arroio do Meio e região. O governo estadual deve avaliar os pedidos e o projeto dos municípios.