Iniciativa constrói pontes de concreto em Paulo Bento

O projeto Avança, desenvolvido pela Prefeitura de Paulo Bento, já construiu oito novas pontes em concreto no município. Além de uma questão econômica e de infraestrutura, as obras têm como principal objetivo investir na segurança e na mobilidade da população.

Essa é uma novidade para o município, que só possuía pontes em madeira e, atualmente, após a substituição, conta com oito estruturas em concreto que já estão sendo utilizadas. As obras foram realizadas a partir do financiamento do Finisa e também de recursos próprios do município, com um investimento total de R$ 2,5 milhões.

Após finalizada, cada obra teve a instalação de placas de sinalização. Agora, o Executivo licitou mais cinco pontes, sendo quatro novas e uma ampliação, somando o valor total de R$ 1,5 milhão, em recursos próprios, sem financiamento. "O projeto tem por objetivo investir na segurança do cidadão e, sobretudo, resgatar a dignidade do morador de Paulo Bento, principalmente o do interior, com uma série de obras estruturais que valorizam a sua localidade e modernizam o município", enfatizou o prefeito, Gabriel Jevinski