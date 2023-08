Prefeitura de Imbé abre concurso público para preencher vagas na Guarda Municipal

A prefeitura de Imbé publicou, nesta terça-feira (8), o edital para concurso público para a Guarda Municipal. Serão 10 vagas para contratação imediata e mais preenchimento de cadastro reserva. Da cota total, 10% será reservada para pessoas com deficiência (PCDs) e outros 10% para mulheres.

As inscrições deverão ser feitas até dia 1° de setembro exclusivamente pela internet, no site da Fundatec, banca organizadora do concurso. A prefeitura disponibilizará, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, computadores para quem não conseguir realizar a inscrição.

Os pré-requisitos para quem deseja se candidatar é ter entre 18 e 40 anos, Ensino Médio completo e carteira de habilitação categoria AB. Homens devem ter altura mínima de 1,65m, enquanto para mulheres a estatura mínima exigida é de 1,60m. A taxa de inscrição terá custo de R$ 135,00 e as provas serão aplicadas no dia 1° de outubro.

Além da prova objetiva, os candidatos aprovados e nomeados no concurso público serão submetidos a uma série de procedimentos padrão, como inspeção de saúde preliminar, exame toxicológico e teste de aptidão física, além de avaliações psicológicas específicas para o cargo e para porte de arma. Eles também passarão por pesquisa social e documental.

A remuneração inicial prevista é de R$ 2.025,31, com benefícios como adicional de 70% por risco de vida e vale-alimentação. A carga horária semanal é de 40 horas e será definida mediante escala de serviços, a critério da corporação. Demais itens do edital podem ser conferidos no site da Fundatec.