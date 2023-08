RGE promove evento itinerante sobre uso consciente de energia

No primeiro semestre de 2023, o Festival Energia em Jogo atingiu 2,3 mil professores e alunos de cinco cidades do Estado com ideias e soluções para o uso inteligente da energia elétrica. Idealizado pela concessionária distribuidora de energia elétrica RGE - Companhia Rio Grande Energia S.A, pertencente ao grupo CPFL Energia, o Festival Energia em Jogo é promovido junto ao Instituto Crescer e faz parte do programa educacional "RGE na Escolas" por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL, que reúne diversas iniciativas de educação e aprendizado, com estratégias que culminam em um consumo consciente de energia.

Inicialmente o projeto é voltado para as escolas da rede pública do Rio Grande do Sul, porém, com a possibilidade de se expandir para outros estados.

O festival promove ações educativas nas escolas do Ensino Fundamental (5° ao 9° ano), difundindo uma cultura de eficiência energética e desenvolvimento sustentável por meio de ações de mediação cultural e arte educação. Desde março de 2023, as escolas recebem a equipe de oficineiros do festival para atividades capazes de promover mudanças de hábitos de consumo de energia entre educadores, alunos e suas famílias.

Desde o início das ações, seis escolas gaúchas foram impactadas. A meta é que o projeto seja realizado em 11 escolas públicas do estado até o final de 2023. Durante a passagem do festival nas cinco primeiras cidades, os participantes puderam participar de diversas oficinas e ações educativas, que resultarão em um evento de culminância, com a apresentação dos resultados das atividades realizadas ao longo do projeto, além da entrega das premiações por aluno, por turma e, por fim, para a melhor escola participante do projeto.

"O objetivo é fazer com que os docentes e estudantes aprendam e disseminem conhecimentos sobre uso racional e seguro da energia elétrica, sustentabilidade, meio ambiente e geração renovável de energia", comenta a coordenadora do projeto, Amanda Moreira.

"Eficiência energética está diretamente relacionado a temas como sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. Ao educar os alunos sobre o uso eficiente de energia, estamos confiantes para a formação de cidadãos melhores e capazes de tomar decisões conscientes e autônomas no seu dia a dia", afirma Renan Inacio Marcoantonio, da Gerência de Eficiência Energética da CPFL Energia.