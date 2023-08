Caxias do Sul avança em projeto para a área digital

Caxias do Sul é uma das três cidades selecionadas para a segunda etapa da cooperação técnica de transformação digital de municípios. A Corporação Andina de Fomento (CAF), do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e o Consórcio Latina América Smart Cities anunciaram nesta semana as cidades escolhidas. Além de Caxias, estão na lista Belém (PA) e Boa Vista (RR).

Conforme a CAF, a maturidade digital dos municípios, somada ao comprometimento no envio das informações solicitadas, foram os fatores determinantes na escolha. Na primeira etapa, haviam sido selecionados oito municípios para integrar um estudo sobre cidades inteligentes.

Caxias foi a única cidade do Estado escolhida. Foi elaborado um diagnóstico para essas cidades, que será utilizado agora na consultoria das três selecionadas. "É importante salientar o que nos proporcionou sermos escolhidos, e isso consta no resultado que eles nos enviaram. É o que já foi encontrado aqui, o cenário que já construímos, a exemplo de ter uma lei moderna de inovação, por exemplo. Também eles consideraram a disposição, a prestação de contas, o nosso interesse sermos prestativos no retorno", explica a vice-prefeita, Paula Ioris.

A segunda etapa do programa envolve um trabalho próximo da consultoria, com cada um dos municípios para a elaboração de projetos relacionados à temática e a partir dos desafios identificados na etapa de diagnóstico. Nas próximas semanas, o consórcio deverá iniciar uma imersão na temática de transformação digital e cidades inteligentes.

O Escritório de Dados da prefeitura ficou responsável pelas respostas à CAF. A coordenadora do Escritório, Suane Moschen, explica que depois que os formulários foram recebidos, foram nomeados oito servidores para responder as questões de governança, território e infraestrutura. "Com isso, fizemos reuniões para responder o diagnóstico colaborativamente", resume a coordenadora.