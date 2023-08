Santo Ângelo projeta construção de moradias populares

A prefeitura de Santo Ângelo está ajustando com o Estado um projeto para a construção de 45 moradias populares para pessoas de baixa renda na cidade. A estimativa é que o projeto represente um investimento de R$ 8,6 milhões dos entes, sendo R$ 5 milhões do município e R$ 3,6 milhões do governo estadual.

O projeto avançou a partir de uma reunião do prefeito Jacques Barbosa com Guido Bamberg, diretor de Habitação da Secretaria de Obras e Habitação do Estado, Segundo o prefeito, o município já investiu para garantir infraestrutura de água, energia elétrica, iluminação pública, esgotamento doméstico e pavimentação em área no bairro Pilau, para a formalização do loteamento onde serão construídas as moradias. "Esses investimentos, mais os terrenos, representam R$ 5 milhões de contrapartida do município", afirmou Jacques. Ele destacou ainda que a documentação da área está em conformidade com os critérios do programa.

Bamberg, por sua vez, afirmou que o Estado ampliou a sua participação no Programa Avançar, saltando valor da contrapartida de R$ 54 mil para R$ 80 mil por unidade habitacional. A ideia é beneficiar famílias com renda de até três salários mínimos.