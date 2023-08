Canoas promove capacitação na área ambiental

Educadores ambientais das oito cooperativas de reciclagem de Canoas participaram de uma formação na semana passada. A capacitação buscou orientar os participantes e nivelar os conhecimentos, para o desenvolvimento das ações em escolas, condomínios, residências e nas próprias cooperativas.

A iniciativa tratou sobre o andamento do projeto Escola Lixo Zero, que trabalha a importância da coleta seletiva junto às escolas municipais. Outro ponto foi a organização das ações de coleta seletiva com o uso dos triciclos no Centro. As capacitações integram o projeto Canoas Recicla com a Gente.