Instituto Olavo Bilac terá obras até setembro em Santa Maria

Iniciadas em junho, as obras no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, em Santa Maria, seguem no Anexo 1. Mais da metade dessa etapa já foi executada e a previsão é que seja concluída em setembro. O espaço abriga os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental no município da região central.

Entre as melhorias que estão sendo feitas no prédio estão a reforma dos banheiros, incluindo a adaptação para pessoas com deficiência, a troca do piso, a reforma da cozinha e a pintura das salas de aula, além de reparos no telhado. O investimento é de R$ 214.8 mil e os serviços estão sendo executados pela JR Construções. A fiscalização está sob a responsabilidade da 8ª Coordenadoria de Regional de Obras Públicas, de Santa Maria.

Em julho, foi entregue a recuperação do muro da instituição, com investimentos de R$ 87.6 mil. As obras fazem parte do Programa Lição de Casa, coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação. Até o fim do ano devem ser investidos R$ 100,4 milhões em 279 obras, que irão beneficiar 254 escolas.