Santa Rosa sedia encontro do setor de hortigranjeiros

Já tradicional no Encontro Estadual de Hortigranjeiros, o Hortishow, mais uma vez, será uma das grandes atrações da feira que inicia na próxima semana. O espaço foi construído em parceria pela Prefeitura de Santa Rosa, entidades e empresas da cidade. Ao todo, são 10 expositores que vão demonstrar tecnologias ligadas a produção de hortigranjeiros.

O Hortishow é uma das atividades permanentes da feira. Na área de culturas, o espaço conta com cerca de 400 metros quadrados e mais de 25 variedades de folhosas, tubérculos e temperos. O coordenador da atração, Fábio Scalco, destaca que um dos objetivos desta edição é atingir o público doméstico e profissional, apresentando as novidades no setor hortigranjeiro. "Nosso espaço está pronto para receber os visitantes e estamos ansiosos por apresentar tudo o que foi preparado aqui. Vamos ter uma parte de hidroponia e sistemas de irrigação, onde os nossos expositores vão poder demonstrar o uso das tecnologias, também para as culturas domésticas, mostrando que em pequenos espaços, também é possível produzir em quantidade e qualidade", afirma.

No espaço também serão desenvolvidas oportunidades como as estações dos Dias de Campo, que acontecem às 9h dos dias 9, 10 e 11, com a participação de agricultores de 20 municípios da região. Além do Hortishow, também são atrações permanentes do Encontro, o pavilhão de agroindústria e hortigranjeiros, mostra de plantas medicinais, cozinha do Hortigranjeiros, exposição de floricultura, artesanato, economia solidária, indústria e comércio, parque de diversões, entre outras. A feira inicia no dia 9 de agosto, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson.