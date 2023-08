UCS busca apoio estadual para criação de centro para autistas

Uma comitiva caxiense esteve na Secretaria Estadual da Saúde O grupo foi recepcionado pela secretária adjunta da pasta, Ana Costa. Na oportunidade, eles apresentaram o projeto do Centro Interprofissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Durante a apresentação do projeto, a presidente da Frente Parlamentar Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas, Tatiane Frizzo, destacou a importância da iniciativa. "Temos a satisfação de participar do projeto do Centro Interdisciplinar em Caxias do Sul e buscar recursos para torná-lo realidade. Esse Centro vai oferecer mais qualidade de vida para os autistas e suas famílias," reforçou Tatiane Frizzo.

O espaço previsto para abrigar o Centro Interprofissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista da UCS fica na rua Travessão Solferino, local que pertencia ao TecnoUCS. A expectativa é que o projeto contemple 15 cursos da instituição de ensino, com possibilidade de trabalho com 20 tipos de atendimentos para pessoas com TEA, além de possibilitar o desenvolvimento de pesquisa científica sobre autismo.

O projeto está sendo desenvolvido pela UCS. Para Marisol Santos, vereadora que também compõe a Frente, é importante a participação do Estado para a implementação do Centro. "O autismo está recebendo a atenção graças ao empenho do governador Eduardo Leite e do programa TEAcolhe no Rio Grande do Sul", disse.

A secretária adjunta manifestou interesse em analisar o projeto, sinalizando que há trâmites a serem cumpridos para a implantação do Centro de Autismo da UCS. Novas reuniões sobre o tema podem ocorrer nos próximos meses.