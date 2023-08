Dia dos Pais gera expectativa no comércio de Santa Cruz do Sul

O Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) estima que o Dia dos Pais deste ano repita o bom desempenho da data, registrado em 2022, quando mais de 70% dos consumidores optaram pela compra de uma lembrança para os seus pais. Marcado para o segundo domingo de agosto - neste ano celebrado no dia 13 - a data abre oficialmente o segundo semestre de compras, cuja expectativa é de aumento crescente nas vendas até o Natal.

Conforme o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a busca por presentes para o Dia dos Pais tende a movimentar alguns segmentos do setor de varejo. "Lojas de vestuário, calçados, assessórios, perfumaria, cuidados pessoais, seguidos de materiais de escritório e tecnologia tentem a ser as mais acessadas pelos consumidores até o fim da próxima semana", projeta Spode. Para ele, repetir o desempenho do ano passado - no qual o crescimento nas vendas foi de 5% - será um bom resultado para o varejo local.

A entidade também divulgou, na sexta-feira (4), um balanço sobre a inadimplência na cidade. Mesmo figurando na quarta posição do ranking das maiores cidades gaúchas com o menor índice de devedores, que em Santa Cruz do Sul foi medido na casa dos 28,3% em junho, a confiança do consumo está mais baixa. Relatórios da Confederação Nacional do Comércio (CNC) indicam que as famílias estão mais cautelosas.

A Intenção de Consumo das Famílias mostra recuo na confiança, marcando 77,8 pontos em junho deste ano. O percentual considerado bom é o que está mais próximo dos 100 pontos. "É importante que o lojista esteja preparado, com uma equipe treinada, produtos e novidades para encantar o cliente e cuide da divulgação de sua empresa. O consumo está mais consciente e é preciso estar presente em todos os ambientes nos quais transita o nosso consumidor", recomenda o presidente do Sindilojas-VRP.