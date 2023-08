Terreno para futuro Centro Administrativo é desapropriado em Erechim

Foi realizado, na sexta-feira (4), o ato de assinatura do contrato de desapropriação de forma amigável do imóvel de propriedade da Associação de Amparo à Maternidade e Infância, em Erechim. O local vai receber, em breve, a construção do Centro Administrativo Municipal. A prefeitura pagou R$ 3,6 milhões em indenização para a desapropriação do imóvel.

Segundo o prefeito, Paulo Polis, a assinatura desse contrato é um marco na história de Erechim. "Este terreno que vai abrigar o Centro Administrativo representa além da dimensão da economicidade de recursos públicos, e vai trabalhar, também, com a lógica de assertividade dos serviços públicos, rapidez e agilidade. Precisamos andar na velocidade que o mundo está exigindo e o Centro Administrativo vem ao encontro do que precisamos", comenta o prefeito.

Conforme o prefeito, Paulo Polis, a construção do Centro Administrativo é um projeto para as próximas décadas. "Não é tão ágil quanto a gente espera, não funciona de um dia para o outro. São assuntos complexos que não têm soluções simples, mas precisamos avançar e é o que estamos fazendo aqui. Então, precisamos ter precauções, boas parcerias, que vão indicar o caminho certo. Em nenhum outro momento da nossa cidade tivemos tanta capacidade técnica e jurídica para fazer as mudanças acontecer com nossos servidores, junto com o auxílio do setor privado", observa.

A secretária de Administração, Izabel Ribeiro, disse que o prédio vai unificar grande parte dos serviços públicos municipais em um só local, o que vai facilitar a oferta de serviços aos cidadãos e, também reduzir custos. Ela afirmou que a prefeitura deve firmar uma parceria público-privada para a construção do Centro Administrativo. "O prédio que estamos projetando e que vamos apresentar a todos em breve terá capacidade para todos os gabinetes das secretarias com os serviços administrativos centralizados no mesmo local", disse a secretária.