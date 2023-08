Trilha ecológica em Estrela deve ser inaugurada em novembro

Com previsão para ser inaugurada no mês de novembro, a trilha ecológica está com obras avançadas em Estrela. A estrutura, que promete ser referência no turismo regional, unirá o Parque da Lagoa à Escadaria, levando o turista por um caminho de contemplação junto às margens do Rio Taquari.

O percurso de 375 metros é construído em uma área de mais de 11 mil metros quadrados, em meio à vegetação. O projeto aponta três áreas de contemplação do local, um mirante e um pier flutuante. Em razão do risco de enchentes no município, os materiais são pensados para não serem danificados. A trilha será feita com o mínimo de impacto ambiental. O investimento é de cerca de R$ 1,5 milhão.

Conforme o arquiteto responsável pelo projeto, Arthur Sfoglia, quase 45% da obra já foi executada. Recentemente foram instaladas as superfícies elevadas, que permitirão ao turista andar tanto sobre a área verde quanto sobre o rio. "São estruturas que respeitam o meio ambiente, preservando a mata existente e integrando as pessoas à paisagem", revela. Toda base do mirante e a estrutura da passarela já estão prontos, bem como foi iniciada a construção da segunda passarela, que inicia na Escadaria. "Nesta vamos retomar a etapa de pavimentação da parte mais baixa da trilha. Essa etapa vai ligar as duas passarelas metálicas criando uma praça na beira do rio", enfatiza.

Para a secretária de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade, Carine Schwingel, a trilha será um marco no desenvolvimento do turismo da região, uma vez que desperta também o sentimento da sustentabilidade. "A implantação da trilha ecológica tem o objetivo de despertar um sentimento de pertencimento da comunidade ao meio ambiente, pois só se cuida o que se ama e só se ama o que se conhece. Entendemos que estar próximo à natureza é perceber também as consequências dos nossos atos, pois se enxergarmos o lixo boiando sobre o rio, vamos perceber que precisamos mudar nosso comportamento. Portanto, criar estruturas que nos aproximem deste contato, farão com que efetivamente olhemos diferente para este meio e, então, mudaremos nossa forma de agir", frisa ela.