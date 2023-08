Feliz recebe feira de agronegócio no fim de semana

Começou, nesta sexta-feira, a 2ª Feliz InovaAGRO, a Feira de Agronegócio do Vale do Caí. Durante três dias, o Parque Municipal será palco de discussões sobre inovação, tecnologia, troca de experiências e novidades para o setor agro e toda comunidade. O evento ocorre até o domingo (6)

Dentro da programação da feira, também ocorre o 3º Seminário Regional de Olericultura, com um dia inteiro de palestras com profissionais renomados do setor, trazendo informação e conhecimento para os nossos produtores. "Serão três dias intensos, com muitas atrações, expositores de diferentes segmentos, todos trazendo novidades para o setor agro, além de excelentes oportunidades de prospectar novos negócios’, destacou o secretário da Agricultura, Mosar Martini.

Com mais de 50 expositores, a segunda edição da feira espera receber um público acima de cinco mil pessoas, já que na última edição, em dois dias, a feira recebeu três mil visitantes. ‘Este ano já superamos o número de expositores, adicionamos mais um dia de feira e mais atrações, como bichinhos para visitação, tudo para que esta edição seja mais um sucesso e atraia público de toda região. Pensamos em uma feira para todos, focada no agro, mas que toda família possa prestigiar e se divertir’ destacou Mosar.