Obra duplica capacidade de estação de esgoto em Santa Maria

A Corsan inaugurou um novo módulo de tratamento de esgoto que amplia capacidade da ETE Lorenzi, em Santa Maria. Com investimento de R$ 38 milhões, a construção da estrutura, iniciada em 2020, contou com a implantação de novo tanque de aeração, novo decantador, novo adensador e casa da centrifuga. Com isso, a capacidade de tratamento de esgoto da estação foi ampliada dos atuais 260 para 520 litros por segundo, o que representa mais de 49 milhões de litros de esgoto tratados diariamente.

Atualmente, a ETE opera de forma assistida, estando apta a receber todo o efluente captado no município. A implantação do segundo módulo integra uma série de obras de saneamento que foram assumidas pela companhia junto à prefeitura na renovação do contrato com o município, em 2018. Dentre as intervenções para aprimorar o sistema de esgotamento sanitário da cidade está a construção de 3,2 km de emissário final, que conduzirá o esgoto gerado no bairro Camobi para o tratamento na estação de esgoto e permitirá a operação de 14 estações elevatórias de esgoto e de seis mil ligações já implantadas no bairro.

Além de proporcionar mais saúde e qualidade de vida para milhares de famílias, essas novas conexões também representam significativo impacto ambiental, com as 288 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento que deixarão de ser lançados nos mananciais da região, ao ano.

Atualmente, a estação de tratamento de esgoto Lorenzi atende 64% da população de Santa Maria - em torno de 180 mil pessoas - e, com a ampliação da capacidade e a conclusão do emissário, a estrutura poderá atender a demanda de coleta e tratamento de esgoto da cidade, chegando a 85% em 2024.

"A Corsan sempre foi parceira do município. Tenho certeza absoluta de que, hoje, estamos aqui tratando não só de saneamento. Estamos tratando da saúde das pessoas, e isso é o mais importante. Para todos nós, esse momento é especial, só temos a comemorar", disse o prefeito Jorge Pozzobom.

Além do emissário de esgoto, outras obras de ampliação do sistema de estão sendo realizadas na cidade, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2024. Entre as principais podemos destacar a implantação de 40 km de rede coletora de esgoto nos bairros Parque Dom Antônio Reis, Parque Pinheiro Machado e Residencial Lopes. Juntas, essas obras somam investimentos em torno de R$ 100 milhões.