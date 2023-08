Pela primeira vez, Pelotas sedia a Taça das Favelas

Pelotas vai ser um dos municípios do Rio Grande do Sul a sediar o evento Taça das Favelas. É a primeira vez que o Estado participa da competição, que acontece desde o ano de 2011. O torneio será no estádio Bento Freitas.

O Taça das Favelas é um evento realizado pela Central Única das Favelas (Cufa) com financiamento do governo do Estado. A programação firmou-se como o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo e é destinada a jovens moradores de periferias, reúne times masculinos, com meninos entre 14 e 17 anos, e femininos, com meninas entre 15 a 17 anos de idade.

O coordenador da Cufa em Pelotas, Sandro Mesquita, destaca o desafio de realizar o evento na cidade e a importância da parceria da Prefeitura. "É uma responsabilidade muito grande o desenvolvimento de projeto social, ainda mais quando mexe com sonhos e possibilidades. Mas, é um desafio prazeroso quando, no caminho, encontramos parceiros locais que nos dão força", ressalta.