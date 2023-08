Clube de Caxias do Sul busca recursos para projetos

O Recreio da Juventude, de Caxias do Sul busca o aporte de empresas, por meio da dedução fiscal dos impostos, para desenvolvimento de. Como contrapartida dos aportes, há visibilidade das marcas apoiadoras. O clube conta, no momento, com quatro projetos aprovados, que giram em torno de R$ 4 milhões para o ano de 2023, nas áreas de natação, voleibol, basquete e de atendimento multidisciplinar.

Para colocar os projetos em prática e seguir formando atletas para competições nacionais e internacionais, além das seleções de base, como o caso da nadadora paralímpica Larissa Rodrigues e do Judoca Paralímpico Marcelo Casanova, o quarto maior atleta do mundo da modalidade na categoria até 90kg e promessa brasileira para Paris 2024, a instituição está buscando parceiros para dar seguimento a importantes projetos de alto rendimento.

A ideia é sensibilizar as empresas via Lei de Incentivo ao Esporte, que pode ser destinado via Imposto de Renda, que seria pago por pessoas físicas e jurídicas tributadas do lucro real (7% e 2% do imposto devido, respectivamente) ao governo poderá ser destinado como doação ou patrocínio de iniciativa que concedem a atletas e sócios-atletas, O vice-presidente, Fabiano Ramos Toigo, destaca a importância das empresas investirem esses recursos no cenário esportivo. "Desde 2015, o Recreio da Juventude já desenvolveu cerca de 40 projetos. Patrocinar pela Lei garante que a empresa saiba onde o valor do seu imposto será aplicado", frisou.