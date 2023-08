Mercado Público de Rio Grande ganha hub de gastronomia

A prefeitura do Rio Grande inaugurou, nesta quinta-feira (3), o Gastro Hub Blue. O espaço, localizado dentro do Mercado Público, contará com uma cozinha escola, onde serão oferecidas aulas sobre os mais diversos conceitos, estilos e técnicas culinárias.

A abertura foi marcada por um chá de cozinha, que contará com a presença de convidados do setor gastronômico da cidade, além dos parceiros e apoiadores que contribuíram para a criação do espaço. A iniciativa da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Lu Compiani Branco, é destacar a importância de qualificar a gastronomia local e explorar o potencial turístico da cidade. "Além de capacitar e qualificar os profissionais da área, o objetivo é estimular as pessoas a trabalharem com as características e potenciais da região, como os pratos típicos, os pescados e os frutos do mar locais", destaca a secretária.

O primeiro treinamento será sobre pastelaria e já tem data definida: dias 9 e 10 de agosto, ministrado pelos profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Com 16 alunos inscritos, a capacitação é gratuita e terá carga horária total de oito horas. Além disso, já há vagas reservadas para o próximo curso.

Além de fortalecer a gastronomia local, a ideia é de que o Gastro Hub Blue se torne um importante centro de capacitação e desenvolvimento profissional. Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com o Espaço Coworking, localizado dentro do Mercado Público.