Aegea prevê investimentos de R$ 180 milhões em Venâncio Aires

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira (3) na sede da Aegea, para a primeira reunião após a confirmação de privatização da Corsan. O objetivo é debater os planos da empresa para o município e as necessidades de investimentos para o abastecimento de água e tratamento de esgoto nos próximos anos.

Em parceria com representantes do município, o grupo foi atendido pela gerente de Relações Institucionais, Fernanda Borges, que ficará responsável pela regional da qual Venâncio Aires está inserida. Na oportunidade, além de apresentar um diagnóstico recebido sobre Venâncio Aires, a Aegea realizou uma breve apresentação sobre a constituição societária e os objetivos da empresa com relação a água e o saneamento no Rio Grande do Sul.

Com 22.119 economias atendidas pela empresa em Venâncio Aires, atualmente apenas 5% do esgoto está sendo tratado e chega a 49% o índice de perda de água tratada no município. Com meta de alcançar 90% de saneamento até 2033 e 100% de água, a Aegea prevê investimentos de R$ 180 milhões no período, de acordo com o planejamento feito pela empresa. "Essa é a previsão que temos hoje, mas não trabalhamos com plano de obras, mas de performance. Para isso, investiremos o que for preciso", ressaltou Fernanda .

O prefeito Jarbas da Rosa levou à Aegea três pontos que ele chamou de cruciais para Venâncio Aires junto à concessionária: a garantia do abastecimento de água, especialmente nos meses de verão; o avanço na extensão de redes para novos loteamentos, atendendo assim o plano de expansão da cidade e a garantia de qualidade da água oferecida. "Essa é nossa prioridade. Além disso, precisamos tratar dos passivos deixados pela Corsan, especialmente com relação a repavimentação de ruas abertas", declarou. Nos próximos dias, um novo encontro entre as equipes técnicas da companhia e prefeitura deve ajustar interesses de projetos que estão em andamento e os futuros na cidade.