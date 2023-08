Hospital de Capão da Canoa vai comprar novo tomógrafo

O governo do Rio Grande do Sul destinou R$ 1,2 milhão para a aquisição de um novo tomógrafo pelo Hospital Beneficente Santa Luzia (HSL), de Capão da Canoa. Um laudo técnico comprovou a inoperância do aparelho, que apresentou instabilidade e falhas operacionais após o ciclone extratropical que atingiu o RS em junho. A forte chuva provocada pelo ciclone de junho inundou os corredores do hospital e os pacientes tiveram que ser transferidos para outros serviços de saúde.

A assinatura do convênio para a compra do novo tomógrafo foi realizada nesta quinta-feira (3), em Capão da Canoa, pelo governador Eduardo Leite, pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e pela irmã Lucia Boniatti, diretora presidente da Associação Educadora São Carlos (AESC), entidade que administra o HSL. O Santa Luzia possui 101 leitos, mantendo serviços de Urgência e Emergência nas especialidades de clínica médica, pediatria, traumatologia, cirurgia geral e anestesia, com mais de 90% dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Referência para 23 municípios do litoral gaúcho, o HSL tem serviços na linha de cuidado do AVC e otorrinolaringologia, realizando avaliações e cirurgias. Conta também com UTI adulto nível II, com 10 leitos e com serviços de análises clínicas, radiologia e tomografia computadorizada. Em média, realiza 460 internações por mês, incluindo cirurgias e partos e 2 mil atendimentos mensais, como referência Porto Aberta/Samu.