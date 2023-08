Transporte coletivo por app faz 3,4 mil viagens no 1º mês em Cachoeirinha

O TeuBus, serviço de transporte coletivo por aplicativo de Cachoeirinha, completou um mês de operação nesta quinta-feira (3). Quando iniciou, em julho eram 1.528 usuários cadastrados, oriundos do período de testes iniciado com os servidores da prefeitura. No dia 31 de julho, já eram 5.264 usuários. Durante o mês de julho, foram realizadas 3.481 viagens, com uma média de 165 por dia.

Para o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Émerson dos Santos, o sistema de transporte coletivo compartilhado chegou para mudar o conceito do transporte público e, em apenas um mês de funcionamento. "Temos uma média de quase 200 passageiros por dia e um índice de satisfação que ultrapassa os 85%, com uma passagem barata e com maior conforto aos usuários, incentivando o uso do transporte público", afirma.

Já o prefeito Cristian Wasem analisou o serviço. "Iniciamos com seis ônibus, mantendo o valor da passagem do transporte seletivo, com uma tarifa de R$ 6,25. A longo prazo, os impactos ambientais também serão reduzidos com menos viagens ociosas e com menor gasto de combustível", explica.

Para usar, o passageiro baixa o aplicativo celular, faz o cadastro e agenda a viagem. O pagamento da passagem, no valor único de R$ 6,25, poderá ser feito antecipadamente no momento da reserva, por cartão de crédito, ou na hora da viagem direto para o motorista. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, apenas nos limites do município.

Cada veículo pode levar até 24 passageiros sentados. É um serviço inteligente, pois as viagens podem ser agendadas com até 30 dias de antecedência, evitando viagens ociosas como no sistema convencional, que tem horários e trajetos fixos. Conforme o gerente operacional da Transbus, Clíferson Pélisson, um algoritmo define as rotas de acordo com a agenda do primeiro passageiro, por ordem cronológica, distribuído entre os seis veículos. "O tempo estimado do percurso de cada viagem será definido pelo aplicativo, de acordo com a distância medida pelo Google Maps e de acordo com as outras viagens já agendadas no percurso", explicou.