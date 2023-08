Feira reúne setor turístico do Brasil e do Uruguai no sábado

A primeira Feira Binacional do Turismo, marcada para às 9h do sábado (5), vai reunir 46 empreendedores. Serão agências de viagens, operadoras e agências de turismo receptivo, tanto do Brasil quanto do Uruguai. Na programação, estão previstas quatro apresentações de destinos uruguaios e a feira de negócios, onde cada empresa poderá expor seus serviços e fazer alianças com outros elos do trade turístico. A agenda é organizada pelo Ministério de Turismo do Uruguai, a Intendência Departamental de Rivera e a Mesa Destino Rivera.

O coordenador da Mesa Destino Rivera, Santigo Viera, explica que foram convidadas empresas de ambos os lados da linha fronteiriça, pois o propósito é desenvolver o destino binacional. O encontro acontece até às 13h, no Espaço Integração, dentro da estrutura montada para o Festival Binacional de Enogastronomia, o Fronte(i)ra, no Parque Internacional, na fronteira entre Sant'ana do Livramento e Rivera. "É uma oportunidade única para que operadores e prestadores de serviços turísticos de ambos os países, assim com o para aqueles que se encontram na região do Rio Grande do Sul", explicou Viera.

A organização do evento recomenda que profissionais ligados ao trade turístico façam inscrição antecipada. Entretanto, o acesso à Feira Binacional do Turismo é livre e gratuito. "A organização de um evento como este, com vistas à geração de negócios e consolidação do destino, é um passo muito importante. Mostra um grau de maturidade maior, apesar de a escala da consolidação dos destinos não ter fim. É muito relevante para o desenvolvimento do turismo binacional na Fronteira", avaliou a diretora do Ministério do Turismo do Brasil, Danielle Christine Reis, que já confirmou presença na Feira.