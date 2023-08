Dezoito municípios gaúchos ingressam em programa sobre nutrição para crianças

O governo do Estado realizou ato de adesão de oito municípios da região de Passo Fundo ao projeto piloto "RS Nutrir Infâncias", na quarta-feira, e nesta quinta-feira (3) outros 10 municípios da região de Frederico Westphalen assinam o termo. Nesta fase piloto vão participar 18 municípios que executam o programa Criança Feliz, com 2.450 pessoas beneficiadas.

Pelo programa será feito um diagnóstico do perfil alimentar das pessoas da faixa de pobreza e extrema pobreza com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos. As famílias com até quatro pessoas receberão uma cesta básica e acima de quatro pessoas duas cestas básicas, com, no máximo, três entregas bimestrais até fevereiro de 2024. Os municípios participantes do piloto são Passo Fundo, Soledade, Lagoa Vermelha, Barros Cassal, Carazinho, Fontoura Xavier, Marau, Espumoso, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Planalto, Iraí, Redentora, Constantina, Seberi, Coronel Bicaco, Palmeira das Missões e Tenente Portela.

Até o final de agosto serão aplicados questionários da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) pelos visitadores às famílias para definir o perfil alimentar nos domicílios. A partir das respostas, de setembro a fevereiro será realizada a assistência alimentar com a entrega de cestas básicas doadas do Estado para o município, aproximadamente 15 mil unidades serão entregues.

Além disso, durante todo o período do projeto será prestado o apoio técnico para a adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- SISAN. Neste primeiro encontro 33 visitadores receberam as orientações. Também será dado apoio técnico aos municípios para a construção de seus Planos de Segurança Alimentar.