Novo Hamburgo mapeia 2.935 casas atingidas por ciclone do mês de junho

Técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo concluíram o mapeamento de todas as casas alagadas pelo ciclone de junho, que atingiu diversos bairros da cidade. Para minimizar os problemas das famílias, serão contempladas com o auxílio de R$ 1 mil as famílias cujas residências foram danificadas.

Foram visitadas casas, muitas delas mais de uma vez pois os moradores estavam trabalhando. São famílias sistematicamente acolhidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) localizados nos bairros, inclusive durante e após o ciclone, mas cujos imóveis precisaram ser conferidos in loco para que os recursos cheguem em quem realmente teve sua casa alagada.

Com o levantamento concluído, a Prefeitura publica nesta quinta-feira (3) decreto detalhando os critérios para distribuição dos recursos do programa "Juntos, Sempre!". O levantamento apontou 2.935 casas a serem beneficiadas e as pessoas responsáveis pelos imóveis. Também está sendo publicado edital detalhando a forma da distribuição do recurso, que representa um investimento de quase R$ 3 milhões dos cofres municipais.

A partir do levantamento, o município estabeleceu três critérios para distribuição do recurso municipal: ter tido a casa alagada; ter renda familiar de até três salários mínimos; e não ter sido beneficiado pelo programa estadual Volta por Cima, que teve o mesmo objetivo do programa agora lançado para auxílio das famílias.

Por recomendação da instituição bancária, a entrega do recurso será realizada via Pix para as pessoas que utilizam como chave o CPF (considerada a chave mais segura em relação à titularidade e adotada por quase a totalidade dos beneficiados). A transferência do recurso ocorrerá no dia 10 de agosto. Não haverá cobrança de qualquer taxa.

As pessoas que não têm o CPF como chave Pix serão contatadas por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) para instruir a adoção desta chave. Quem não possui conta bancária também será contatado pela SDS para informar outra forma de pagamento, de acordo com a disponibilidade operacional da instituição financeira.