Residências de Vera Cruz recebem chuveiros econômicos

Com o objetivo de contribuir para uma diminuição das contas de luz de famílias de baixa renda, a RGE instalará 420 trocadores de calor em Vera Cruz, beneficiando famílias atendidas pela distribuidora. A ação, que faz parte do programa de Eficiência Energética, busca diminuir o impacto do chuveiro elétrico na fatura de energia, já que este equipamento é responsável por cerca de 35% do valor pago.

A partir do uso dos chuveiros inteligentes, a distribuidora do Grupo CPFL estima que haja, às famílias beneficiadas, uma economia de energia de 188,9 MWh/ano e uma redução na demanda de 58,4 kW, gerando uma redução de R$ 1,6 milhão com contas de energia ao ano.

Os trocadores de calor, também conhecidos como chuveiros inteligentes, são equipamentos que permitem uma economia de até 50% no gasto com energia, principalmente no horário de ponta, onde o chuveiro é mais utilizado. O chuveiro também propicia uma economia, em média, de 15 mil litros de água por ano.

A nova instalação substitui o chuveiro comum por um sistema inteligente de aquecimento de água, transformando-o em um equipamento mais eficiente. No momento do banho, a água da caixa ou da rede, por meio de conexões especiais, é conduzida até uma plataforma e passa por dentro do trocador de calor, aproveitando o calor já gerado pela água do banho, necessitando de uma potência menor de energia para que se atinja a temperatura ideal da água. O sistema também possui uma resistência blindada e sua plataforma é feita de aço inox, o que aumenta a sua vida útil.