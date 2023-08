Número de pessoas inadimplentes no comércio de Lajeado fica estável em julho

Na casa dos 27% desde maio, a inadimplência no comércio de Lajeado tem tido pouca variação nos últimos meses. Segundo informações obtidas pela CDL Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista, nesta quarta-feira (2) o índice registrava 27,3%, mesma marca de junho, contabilizando 17.034 CPF's com algum restritivo junto ao SCPC.

Em números absolutos, houve uma queda de cerca de 500 pessoas em relação a maio, mas a mesma redução ocorreu proporcionalmente no total de cadastros na cidade, não refletindo no percentual observado. No âmbito estadual, o cenário também se manteve estável, iniciando o mês com o índice em 30,3%.

Quanto ao perfil, a maioria do inadimplentes em Lajeado segue sendo do sexo feminino (50,1%) na faixa etária dos 30 e 34 anos (18,3%) com renda entre um e dois salários mínimos (40,7%).