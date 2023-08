Santa Rosa vai promover estudo para mapear problemas em ruas e avenidas

A prefeitura de Santa Rosa vai realizar um estudo de engenharia de tráfego no município. O processo de contratação da empresa está em andamento e em breve deve ser concluído. Essa é uma ação que faz parte do planejamento municipal, que busca por meio de um estudo técnico especializado, definir as obras e alterações de trânsito que melhorem a mobilidade urbana em toda a cidade.

A medição e coleta de dados vai ser fundamental para o monitoramento e diagnósticos de ações corretivas para o trânsito. O secretário de Mobilidade Urbana, Maicon Zamboni, destaca que esta será a primeira vez que um estudo desse porte será desenvolvido no município e que o maior objetivo é prevenir acidentes e promover um trânsito mais seguro. "Com certeza, esse será um grande avanço para o nosso município. A mobilidade urbana é caracterizada pela forma como a população se desloca dentro da área urbana. É uma questão que deve ser pensada para promover o pleno desenvolvimento da cidade e para proporcionar à população, um deslocamento fluido e seguro".

O estudo servirá de base para o desenvolvimento de diretrizes voltadas ao planejamento de ações para o trânsito. Com os dados obtidos, será possível sistematizar o funcionamento do tráfego, de modo que o fluxo da circulação de veículos (moto, carro, ônibus, entre outros) e de pessoas aconteça de maneira segura, ágil e fluente. Através do estudo, será possível aplicar de forma mais eficiente as sinalizações nas vias ou redutores de velocidade.