Hospital de Venâncio Aires inicia cirurgias pediátricas

Uma parceria entre a prefeitura e o Hospital São Sebastião Mártir viabiliza, desde o mês de julho, a realização de cirurgia pediátrica eletiva em Venâncio Aires. Até o momento, três crianças foram beneficiadas com o novo procedimento, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço foi ofertado após a busca de um cirurgião pediátrico, especialista na realização deste tipo de operação.

Conforme o secretário de Saúde, Tiago Quintana, anteriormente, as cirurgias eram incluídas no sistema do Estado, o que gerava demora na marcação do procedimento. Com o cirurgião pediátrico pelo SUS, as crianças do município serão inseridas na regulação da Secretaria Municipal de Saúde. "Não queremos mais deixar pessoas na fila esperando. Ao incluir a criança na regulação do estado, elas ficavam por tempo indeterminado, causando dor e sofrimento para o paciente e sua família", afirmou.

Os casos mais solicitados na Secretaria de Saúde são cirurgias de hérnia (escape de um órgão por má formação ou por enfraquecimento nas camadas), hidrocele (acúmulo de líquido dentro do escroto) e postectomia (excesso de pele na parte de cima do glande). Não há restrição de idade para fazer a operação pediátrica. Ainda segundo o secretário, a meta é ir buscando os pacientes que estão há mais tempo na regulação do estado, para realizar o procedimento.