Confecção de carteiras de identidade é retomada em Canoas

O posto do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsável pela confecção das carteiras de identidade, reabriu nesta quarta-feira (2) no município de Canoas. O atendimento será realizado no Centro de Acesso a Direitos (CAD) Niterói.

O serviço funciona por meio de convênio do município com o governo do Estado. "O objetivo é sempre ajudar e melhorar a facilidade nos serviços para o cidadão canoense", salientou o diretor de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Eduardo Azeredo.

Para Andrieli Machado Lopes, moradora do bairro São José e mãe da Manoela, 11 anos, e Théo, 2, a retomada do serviço foi uma facilidade. "Eu vim fazer a identidade dos meus dois filhos. Marquei pelo site e foi muito rápido, assim como o atendimento", afirmou.

O horário de atendimento para a confecção da carteira de identidade é das 8h às 14h, e o agendamento pode ser feito pelo site clicando aqui. Os documentos de identificação encaminhados pelos canoenses em Porto Alegre, enquanto a confecção não estava disponível em Canoas, já podem ser retirados no CAD Niterói, que fica na rua Barão do Rio Branco, 91.