Santa Maria inaugura laboratório criativo na região da Vila Belga

A Prefeitura de Santa Maria realiza o lançamento do LabCriativo, uma iniciativa para promover encontros voltados à criatividade, ao conhecimento e à tecnologia. O evento ocorre nesta quinta-feira (3), no Mercado da Vila Belga, às 18h, e vai contar com a palestra "O que faz uma cidade ser criativa? Convertendo criatividade em potencial de negócios", ministrada pela consultora e especialista em cidades criativas, Ana Carla Fonseca.

O LabCriativo busca desenvolver habilidades, por meio de cursos, seminários, workshops e palestras sobre empreendedorismo, criatividade, inovação, tecnologia, marketing e gestão. A edificação que sedia a iniciativa foi construída entre o final do século XIX e início do século XX. Durante muitos anos funcionou como Armazém Central da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, onde eram comercializadas mercadorias para os ferroviários.

O prédio possui quatro andares, mais de 20 salas e área total de 2.700 m² que serão destinados à Secretaria de Cultura e ao Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal da Secretaria de Educação. O complexo também contará com auditório, espaço coworking, cozinha, sala de reuniões, laboratórios, depósito, banheiros e acesso à Gare pelo subsolo. O LabCriativo, que fica no térreo, é um dos espaços do prédio cuja montagem está em vias de conclusão.

"Economia criativa é um setor muito importante na geração de trabalho e renda, e é um catalisador de oportunidades. Inclui uma longa lista de atividades, como arquitetura, design, artesanato, audiovisual, cultura, tecnologia, entre tantos outros. O LabCriativo nasce como oportunidade para acelerar o desenvolvimento e potencializar este setor que, focado na criatividade, é tão forte em tantos lugares e estratégico para o crescimento de qualquer cidade. É um espaço de compartilhamento de ideias, de negócios, de intercâmbios culturais e criativos, de conexões entre ideias, tecnologia e criatividade, com foco em um resultado social e econômico", considera a secretária de Cultura, Rose Carneiro.