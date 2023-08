Grupamento apresenta balanço de resgate de animais em São Leopoldo

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) de São Leopoldo divulgou um balanço sobre resgate de animais silvestres e domésticos em situação de maus-tratos. De janeiro a julho de 2023 ocorreram 580 ações envolvendo animais, sendo 168 resgates. As ocorrências com maior quantidade de registros são resgates de equinos e cães por conta das denúncias de maus-tratos e pela legislação que proíbe a circulação de veículos de tração animal.

Algumas situações envolvem o resgate de animais silvestres que são pouco avistados no cotidiano. Nesse ano GDA resgatou um ouriço, um graxaim, um tucano e uma jararaca. Segundo o inspetor chefe do Grupamento, Emerson dos Anjos, uma ocorrência de resgate de animais demanda técnicas e equipamentos para cada tipo de animal e situações. "O objetivo da capacitação é tornar o resgate e manejo de espécies silvestres o mais seguro possível tanto para os animais quanto para os agentes em serviço", esclareceu.

Nesta semana foram resgatados dois equinos em situação de maus-tratos e um gambá que ficou preso em uma lixeira. Ainda foi realizado o salvamento de um urubu.

O resgate dos equinos envolveu uma égua prenha e um potinho. A égua estava amarrada em um poste no bairro Santos Dumont. A égua está prenha e muito magra, sem ferraduras e com o olho direito vazado configurando maus-tratos. Com ela também estava um potro, possivelmente filhote. Os dois foram levados até o Canil Municipal onde foram avaliados, medicados e depois encaminhados até a propriedade que a Prefeitura de São Leopoldo mantém para equinos que são recolhidos em situação de tração animal e/ou maus-tratos.

O gambá também foi resgatado após a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Barão do Rio Branco descobrir que ele havia ficado preso dentro de um contêiner de lixo. Ele foi retirado do local e solto no Parque Imperatriz Leopoldina para voltar ao seu habitat.

Já o resgate do urubu ocorreu após o Grupamento ser acionado por um morador de um prédio do Centro acionar o resgate. Ele relatou que a ave sofreu um choque na cerca eletrônica do prédio e não estava conseguindo voar. O urubu foi resgatado e levado ao Minizoo de Canoas, onde vai passar por um processo de reabilitação até ter condições de ser solto.