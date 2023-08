Caxias do Sul inicia campanha para reduzir a evasão escolar

A Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul lançou, nesta terça-feira (1), uma iniciativa com o propósito de engajar toda a sociedade em uma ampla mobilização pela volta de estudantes ausentes à sala de aula. O primeiro Encontro de Combate à Infrequência Escolar reuniu representantes da rede municipal de ensino e de apoio e proteção à criança e ao adolescente, conselheiros tutelares, famílias e iniciativa privada no Auditório da Prefeitura.

Além da legislação federal que torna obrigatórias a matrícula e a frequência escolar de todas as crianças e estudantes de quatro a 17 anos em todo território nacional e do prejuízo estimado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, que chega a R$ 124 bilhões para todo país só com os adolescentes que deixam de concluir o Ensino Médio, há outro motivo explícito para que o abandono e a evasão escolar mereçam compartilhamento de responsabilidade entre todos os envolvidos - direta e indiretamente: "É uma preocupação de toda a sociedade. A família que atendemos na educação é a mesma que atendemos em outros setores. Tudo o que passa pela educação repercute nos outros setores da sociedade", alertou a vice-prefeita Paula Ioris, na abertura do evento.

Em Caxias do Sul, mesmo diante de uma rede de ensino que cresceu três vezes acima da média de todo o Rio Grande do Sul, as medidas adotadas pelo município reduziram o abandono e a evasão escolar em mais de 30% entre 2021 e 2022. O abandono escolar é o caso da criança ou estudante que deixa a escola antes de terminar o ano letivo. Já a evasão se configura quando a criança ou estudante não se reapresenta para cumprir o ano seguinte.

Em 2022, 2.981 estudantes de 9º ano concluíram o Ensino Fundamental nas escolas da rede municipal de ensino de Caxias do Sul. Mais de 95% deles estão atualmente matriculados no Ensino Médio de escolas instaladas no município. Do restante, 2,68% correspondem a estudantes cujas famílias não foram localizadas ou não estão matriculados no Ensino Médio. E 1,78% não residem mais no município (dos quais, 42 confirmaram a matrícula no Ensino Médio no município onde residem atualmente e apenas 11 não foram localizados).

Só de janeiro a julho de 2023, foram realizadas quase 400 visitas domiciliares. As ações de busca já são acionadas a partir da quinta falta consecutiva - o que equivale a 20% de ausências injustificadas.